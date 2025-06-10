На оккупированной Луганщине острый дефицит кадров в «государственных и муниципальных учреждениях». Что известно

В группировке «ЛНР» признали острый дефицит кадров в оккупационных государственных и муниципальных учреждениях в Луганской области. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Алексей Харченко.



По его словам, значительная часть опытных и перспективных специалистов эвакуировалась.



«Особенно это касается территорий, захваченных в 2022 году. Кроме того, даже оставшихся предателей не устраивает уровень зарплаты, который предложили россияне. Так, должностной оклад работника первого разряда немного больше социальной пенсии. Еще одна причина – низкий уровень образования на оккупированных территориях, что в дальнейшем накладывает отпечаток на подготовку специалистов. Многочисленные курсы повышения квалификации ситуацию не спасают», – рассказал начальник Луганской ОВА.

Напомним, что в оккупированном городе Северскодонецк на Луганщине жители жалуются на работу общественного транспорта.