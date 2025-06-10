В полиции показали кадры операции в Торецке: украинский спецназ подорвал пятиэтажку с военными РФ

Подрыв дома с российскими оккупантами в Торецке. Фото: кадр из видео

Батальон специальных операций «Эней» объединенной штурмовой бригады «Лють» НПУ в прошлом году провел спецоперацию в городе Торецк Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Пятиэтажный дом заняли российские военные, которые взяли под огневой контроль жизненно важные логистические пути. Завезти провизию и боекомплект было крайне проблематично для Сил обороны Украины.



«Вопрос нужно было закрыть раз и навсегда. Наши отважные казаки из батальона специальных операций «Эней» ворвались в Торецк. Под искусным огневым прикрытием они словно хирурги точно заложили противотанковые мины там, где спрятался враг, и дистанционно подорвали дом. Бойцы батальона вернулись живыми и невредимыми. Оккупанты остались в украинской земле – навсегда», – рассказали в бригаде.

Напомним, что ВСУ стабилизировали ситуацию в направлении Яблоновки на Торецком отрезке фронта.