В Покровском районе полицейские спасли несколько человек: среди них раненый после атаки дрона РФ

Эвакуация тяжелобольного мужчины из Покровского района. Фото: кадр из видео

Из Покровского района экипаж полиции «Белый ангел» эвакуировал двух пожилых женщин, тяжелобольного мужчину и раненого, выжившего после атаки российского дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Донецкой области.



Среди эвакуированных – 85-летняя жительница села Зверево. Еще в феврале она вынуждена была пешком добраться до Покровска, спасаясь от активных боевых действий в своем селе. Там ее приютили неравнодушные люди. Но российские снаряды попали в дом, где временно проживала женщина. По словам полицейских, она чудом осталась жива и решила эвакуироваться в более безопасное место.



Еще одного мирного жителя экипаж доставил в больницу в Доброполье. Мужчину атаковал дрон, когда тот ехал по делам. В результате атаки он получил ранения.



Полицейские также вывезли тяжелобольного мужчину, нуждавшегося в срочной квалифицированной медицинской помощи.

Напомним, что за прошедшую неделю эвакуировали более 60 человек из Донецкой области.