«Шахеды» ночью атаковали предприятие в Краматорске: есть раненый

11 июня около 02:30 два БПЛА «Шахед» атаковали город Краматорск Донецкой области. Об этом сообщил глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко.



Под ударом оказалось частное предприятие. Кроме того, повреждены административное здание, два грузовых и легковой автомобиль.



В результате обстрела ранения получил один человек. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой.

Напомним, что 9 июня армия РФ обстреляла поселок Яровая на Донетчине, в результате чего возникли масштабные пожары, есть погибшая и раненые.