РФ продвинулась в районе четырёх населённых пунктов Донетчины — DeepState

СОУ сдерживает штурм РФ в Донецкой области. Фото: Генштаб ВСУ

Российские войска продолжают наступление на востоке Украины и имеют продвижение в районе четырёх населённых пунктов Донецкой области: Яблоновки, Богдановки, Днепроэнергии и Белогоровки. Об этом сообщает аналитический проект DeepState.

Продвижение ВС РФ в районе Яблоновки.

На Торецком направлении враг пытался захватить Яблоновку, но столкнулся с активным сопротивлением Сил обороны Украины, которые отбили 17 атак на этом участке.



На Новопавловском направлении российские войска продвинулись в районах Богдановки и Днепроэнергии.

Продвижение ВС РФ на Новопавловском направлении.

Однако украинские защитники отразили 35 атак вблизи восьми населённых пунктов, включая Богатырь, Константинополь и Комар.



На Северском направлении, несмотря на частичный успех РФ у Белогоровки, украинские военные удержали позиции, отбив 14 атак за сутки.

ВС РФ имела частичный успех РФ у Белогоровки.

Подразделения 127-й отдельной мотострелковой бригады пытались продвинуться к Григорьевке и Верхнекаменскому.



В целом, по данным Генштаба, за последние сутки Силы обороны Украины отбили 220 вражеских атак на различных участках фронта.

Напомним, оккупационная армия РФ продвинулась вблизи Яблоновки, Юнаковки и Малиновки.