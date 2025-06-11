Беспилотники ночью атаковали один из крупнейших пороховых заводов в России: там возник пожар

Пожар на Тамбовском пороховом заводе. Фото: кадр из видео

Ночью 11 июня БПЛА атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале ASTRA со ссылкой на местных жителей.



В результате атаки на территории завода возник пожар.



Временно исполняющий обязанности губернатора Тамбовской области Евгений Первышов подтвердил массированную атаку дронов на Котовск.



«В результате падения одного из сбитых БПЛА возникло возгорание, которое ликвидировали пожарные подразделения. Пострадавших нет. Ситуация находится под контролем», – утверждает он.



В Минобороны РФ заявили, что российская ПВО якобы сбила пять украинских беспилотников над Тамбовской областью.



Основной вид деятельности Тамбовского порохового завода – производство взрывчатых веществ. Является одним из крупнейших в России производителей порохов для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. Предприятие выпускает больше 200 видов продукции, в том числе пироксилиновые пороха для стрелкового оружия, ручных гранат и выстрелов гранатометов, артиллерийских и минометных боеприпасов. Входит в состав госкорпорации «Ростех».

Напомним, что в полиции показали кадры операции в городе Торецк Донецкой области. Украинский спецназ подорвал пятиэтажку с военными РФ.