Операция «Паутина»: в СБУ показали новые кадры хронологии подготовки и ударов по стратегической авиации РФ

Спецоперация «Паутина». Фото: кадр из видео

Служба безопасности Украины опубликовала новое видео о спецоперации «Паутина», в результате которой удалось поразить 41 военный самолет на четырех аэродромах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе самой СБУ.



На кадрах видна хронология событий: как именно готовили и реализовали одну из самых масштабных атак в глубоком тылу России.



Эта спецоперация стала ответом на массированные ракетные обстрелы украинских городов, больниц и энергетической инфраструктуры. Замыслом напрямую руководил глава СБУ Василий Малюк по поручению президента Украины Владимира Зеленского, а подготовка спецоперации проходила в условиях максимальной секретности.



Так, сначала СБУ переправила в Россию FPV-дроны, а впоследствии – модульные деревянные домики. Уже на территории РФ дроны спрятали под крыши домиков, размещенные на грузовых авто. В нужный момент крыши дистанционно открыли, а дроны полетели поражать определенные цели – российские бомбардировщики.

Напомним, что 1 июня СБУ провела уникальную спецоперацию по одновременному поражению четырех военных аэродромов в тылу России – «Оленья», «Иваново», «Дягилево» и «Белая», где базировалась стратегическая авиация. Общие потери авиации оккупантов составляют 41 единицу, среди которых самолеты А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, Ан-12 и Ил-78 стоимостью более семи миллиардов долларов.