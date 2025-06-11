Дрон РФ ударил по Сумщине — сгорела сельхозтехника

Горит сельхозтехника в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины

Ночью 11 июня российские войска нанесли удар беспилотником по Лебединской общине в Сумской области. Об этом сообщает ГСЧС Сумщины.







В результате попадания произошло возгорание внутри нежилого помещения. Огонь распространился на сельскохозяйственную технику, находившуюся внутри.



Пожар был оперативно ликвидирован спасателями. По предварительным данным, пострадавших нет.

По данным Сумской ОВА, в течение суток — с утра 10 июня до утра 11 июня 2025 года — российские войска совершили более 70 обстрелов по 32 населённым пунктам в 13 территориальных громадах области.