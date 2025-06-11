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МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА РФ на ВОТ

11 июня 2025, 11:10

МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА РФ на ВОТ

Удар по операторам дронов ВС РФ. Фото: кадр из видео Удар по операторам дронов ВС РФ. Фото: кадр из видео

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими БПЛА на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили украинские военные лётчики в блоге «Соняшник».

По их данным, зенитный ракетный комплекс «Бук», которым оккупанты прикрывали операторов БПЛА, не успел среагировать на атаку.

«С этого видео можно начать новую линейку разборки укреплений россиян — часть блиндажей уже была демонтирована вместе с оккупантами. Ждём продолжения», — говорится в сообщении.

Напомним украинские истребители МиГ-29 нанесли высокоточные удары управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по логистическим объектам российской армии в Сумской области.

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