МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА РФ на ВОТ

Удар по операторам дронов ВС РФ. Фото: кадр из видео

Украинский истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими БПЛА на временно оккупированной территории Запорожской области. Об этом сообщили украинские военные лётчики в блоге «Соняшник».



По их данным, зенитный ракетный комплекс «Бук», которым оккупанты прикрывали операторов БПЛА, не успел среагировать на атаку.



«С этого видео можно начать новую линейку разборки укреплений россиян — часть блиндажей уже была демонтирована вместе с оккупантами. Ждём продолжения», — говорится в сообщении.

Напомним украинские истребители МиГ-29 нанесли высокоточные удары управляемыми авиабомбами AASM HAMMER по логистическим объектам российской армии в Сумской области.