Войска РФ пытались прорвать оборону на Северском направлении: ВСУ уничтожили подавляющую часть техники оккупантов

Ситуация на Северском направлении. Фото: карта Генштаб ВСУ

На Северском направлении российские войска с применением бронетехники и мототехники пытались прорвать оборону ВСУ недалеко от сел Серебрянка и Григоровка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



В ходе штурма оккупанты применили два танка, три бронемашины, пять багги и квадроциклов и 24 мотоцикла. Украинские войска уничтожили и повредили подавляющую часть этой техники. Принимаются все меры для недопущения ухудшения тактического положения.

Напомним, что ВСУ отбили штурм и взяли в плен российских военных на Северском направлении.