Оккупанты не пускают людей в укрытия на ВОТ — Жовта Стрічка

Укрытие на ВОТ только для военных. Фото: ИИ

В Старобельске, Сватово, Донецке и Ждановке оккупационные войска РФ не пускают местных жителей с детьми в укрытия, расположенные в школах и больницах. Об этом сообщает движение сопротивления «Жовта Стрічка».



По данным активистов, на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей такая практика стала повсеместной. Почти все убежища используются исключительно для нужд российского военного контингента — доступных хранилищ для гражданского населения практически не осталось.



В последнее время по ночам через оккупированную Луганщину вглубь территории России регулярно пролетают украинские беспилотники. Несмотря на то, что маршруты пролета составлены с учётом безопасности мирного населения, жители слышат работу российской ПВО. Однако даже в такие моменты людей в укрытия не пускают.



Такое поведение оккупантов является прямым нарушением IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.