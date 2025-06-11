РФ крепит огни на «Шахеды», имитируя украинскую авиацию

Доработка «Шахеда» РФ.

Российские военные начали использовать новую тактику маскировки своих дронов-камикадзе. Как сообщают украинские военные лётчики в блоге, на некоторые реактивные «Шахеды» оккупанты начали устанавливать аэронавигационные огни (БАНО), которые обычно используются на самолётах.



«Знаете, до чего додумались российские захватчики?! Они прилепили БАНО на реактивные "Шахеды". Ночь, темнота, звук двигателя и проблесковые маячки — это должно было сбить с толку наших бойцов. Эффект неожиданности был ключевым расчётом, однако БПЛА был успешно сбит», — говорится в публикации.



По словам пилотов, враг таким образом пытается заставить украинскую ПВО не открывать огонь, ошибочно приняв вражеский дрон за собственную авиацию. Это — попытка спровоцировать «френдли фаер».



«Стрелять по "БАНО" — значит рисковать сбить своего», — подчёркивают военные.



К слову, именно с включёнными БАНО летают украинские истребители, что делает такие манипуляции со стороны РФ особенно опасными.

Напомним, украинский истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими БПЛА на временно оккупированной территории Запорожской области.