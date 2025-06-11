В Украину вернули тела 1212 павших защитников — штаб

В Украину вернули тела 1212 павших Защитников. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по результатам проведённых репатриационных мероприятий.

Среди возвращённых «на щите» Героев — павшие в боях на:

Курщине,

Харьковщине,

Луганщине,

Донетчине,

Запорожской области,

Херсонщине.

Возврат тел стал возможен благодаря совместной работе Координационного штаба, Объединённого центра при СБУ, Вооружённых Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного ВР по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны.



Отдельная благодарность выражена Международному Комитету Красного Креста за содействие.



Военнослужащие ВСУ обеспечили перевозку репатриированных Героев в государственные специализированные учреждения и передачу тел представителям МВД и судебно-медицинской экспертизы. В кратчайшие сроки следователи совместно с экспертами установят личности погибших.

В феврале Украине по результатам проведенных репатриационных мероприятий удалось вернуть тела 757 погибших военных. В марте на территорию Украины вернули тела 909 погибших украинских военных.



10 июня Украина и Россия провели первый этап обмена тяжелоранеными и тяжелобольными военнослужащими.