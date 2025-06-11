Россияне наладили производство и сбыт «солей» для жителей оккупированных городов

Скриншот: «Следком ЛНР»

Из России под видом гуманитарной помощи для оккупационных войск на Донбасс поставляли синтетические материалы для производства наркотиков. Так называемые «соли» продавали в Ростовской области, на захваченных территориях Донецкой и Луганской областей, а также Крыма.



Местные «силовики» утверждают, что пресекли деятельность нарколаборатории в Стаханове (Кадиевка). Также в лаборатории нашли гранаты, пистолет Макарова и патроны. Позже производство переехало в подвал дома в другом городе Луганщины — Первомайске. Утверждается, что «правоохранители ЛНР» закрыли и ее.



Производством занимался ранее судимый петербуржец. Ингредиенты доставляли двое знакомых из Волгоградской области РФ. Мужчин обещают судить.

На Донетчине будут судить организаторов крупного метадонового канала. Речь идёт о двух жителях Славянска, которые в 2023 году переехали в Полтаву, и их третьем знакомом.