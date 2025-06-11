ВСУ нанесли авиаудары по позициям РФ — опубликовано видео

Авиаудар Воздушных сил ВСУ по оккупантам. Фото: кадр из видео

Украинские военные обнародовали видео точечных ударов по зданиям, в которых находились российские военные. Об этом сообщил Telegram-канал UTAC team.

Авиаудар Воздушных сил ВСУ по оккупантам. Фото: кадр из видео

Отмечается, что по врагу наносились авиационные удары на разных направлениях фронта. Авиация ВСУ активно использует современные высокоточные боеприпасы, в частности:

управляемые авиационные бомбы GBU-62,

французские AASM HAMMER 250,

и американские GBU-39.

«Спасибо экипажам Воздушных сил за работу и филигранные попадания! Честь имеем», — говорится в сообщении.

Ранее украинский истребитель МиГ-29 уничтожил пункт управления российскими БПЛА на временно оккупированной территории Запорожской области.