На оккупированной Луганщине закрыли копанку — она не платила в казну «ЛНР»

В Антрацитовском районе Луганской области (временно оккупированная территория) группировка «ЛНР» заявила, что пресекла незаконную добычу угля.



Речь идёт о нелегальной шахте или «копанке», функционировавшей в обход всех «юридических процедур», установленных оккупационной администрацией. Имён подозреваемых не называют, однако сообщается, что «следственные действия продолжаются».



Похожее по содержанию сообщение также распространилось в региональных Telegram-каналах, где пользователи предполагают, что подобная добыча может быть частью теневой схемы с участием членов оккупационной администрации «ЛНР».



В копанке добывали уголь с применением специализированной техники, но без «лицензии» и необходимых разрешительных документов от «ЛНР». Группировка изъяла у подозреваемых более 45 тонн угля и спецтехнику.



Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину «ЛНР» фактически узаконила копанки — так называемые малые угледобывающие предприятия — через свои «законодательные акты» и «патентную систему». Владельцы копанок должны официально зарегистрироваться, получить патент и уплачивать налоги, включая соцвзносы.



По аналогичной схеме поступила и оккупационная администрация «ДНР», проводя упрощённую регистрацию малых угледобывающих предприятий.



Согласно украинскому законодательству, копанки являются незаконными, так как в них часто не соблюдают правила охраны труда. До оккупации на Донбассе правоохранители также часто выявляли незаконную добычу угля.

Оккупационная администрация «ЛНР» заявила, что от шахтеров спустя 10 лет поступают жалобы о задолженности по зарплатам на предприятиях «Луганскуголь» и «Донбассантрацит». Долги образовались на украинских государственных предприятиях в 2014–2015 годы, когда в регионе велись первые боевые действия. Группировка «ЛНР» ссылается на то, что эти предприятия не были зарегистрированы на оккупированной территории Луганщины. А информации о выплатах заработной платы в рамках украинской юрисдикции «ЛНР» не имеет.