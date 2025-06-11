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На оккупированной Луганщине закрыли копанку — она не платила в казну «ЛНР»

11 июня 2025, 13:50

На оккупированной Луганщине закрыли копанку — она не платила в казну «ЛНР»

В Антрацитовском районе Луганской области (временно оккупированная территория) группировка «ЛНР» заявила, что пресекла незаконную добычу угля.

Речь идёт о нелегальной шахте или «копанке», функционировавшей в обход всех «юридических процедур», установленных оккупационной администрацией. Имён подозреваемых не называют, однако сообщается, что «следственные действия продолжаются».

Похожее по содержанию сообщение также распространилось в региональных Telegram-каналах, где пользователи предполагают, что подобная добыча может быть частью теневой схемы с участием членов оккупационной администрации «ЛНР».

В копанке добывали уголь с применением специализированной техники, но без «лицензии» и необходимых разрешительных документов от «ЛНР». Группировка изъяла у подозреваемых более 45 тонн угля и спецтехнику.

Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину «ЛНР» фактически узаконила копанки — так называемые малые угледобывающие предприятия — через свои «законодательные акты» и «патентную систему». Владельцы копанок должны официально зарегистрироваться, получить патент и уплачивать налоги, включая соцвзносы.

По аналогичной схеме поступила и оккупационная администрация «ДНР», проводя упрощённую регистрацию малых угледобывающих предприятий.

Согласно украинскому законодательству, копанки являются незаконными, так как в них часто не соблюдают правила охраны труда. До оккупации на Донбассе правоохранители также часто выявляли незаконную добычу угля.

Оккупационная администрация «ЛНР» заявила, что от шахтеров спустя 10 лет поступают жалобы о задолженности по зарплатам на предприятиях «Луганскуголь» и «Донбассантрацит». Долги образовались на украинских государственных предприятиях в 2014–2015 годы, когда в регионе велись первые боевые действия. Группировка «ЛНР» ссылается на то, что эти предприятия не были зарегистрированы на оккупированной территории Луганщины. А информации о выплатах заработной платы в рамках украинской юрисдикции «ЛНР» не имеет.

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