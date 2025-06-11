ВСУ продвинулись в Донецкой и Луганской областях – ISW

Ситуация на Торецком направлении. Фото: карта ISW

Украинские войска недавно продвинулись на Торецком направлении. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 9 и 10 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись в центре поселка Дылеевка и в промышленной зоне северо-западнее города Торецк.



Украинские силы также недавно продвинулись на Лиманском направлении. Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к северо-востоку от села Торское.



Кроме того, Силы обороны Украины недавно продвинулись в Луганской области. Геолокационные кадры, опубликованные 9 июня, свидетельствуют о том, что ВСУ продвинулись к северу от села Новоегоровка.

Напомним, что войска РФ пытались прорвать оборону на Северском направлении, ВСУ уничтожили подавляющую часть техники оккупантов.