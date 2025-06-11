РФ ударила по энергосистеме Херсонщины, есть отключения

Ситуация с электроснабжением в Херсонской области остаётся сложной. Российские войска нанесли удар по важному энергетическому объекту. Об этом сообщил председатель Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.



Энергетики делают всё возможное для ликвидации последствий обстрелов и возвращения света в дома жителей. Все необходимые службы и министерства подключились к решению проблемы.



«Благодарен им за поддержку!», — отметил Прокудин.



В то же время он предупредил, что сейчас невозможно точно спрогнозировать сроки выполнения восстановительных работ. Жителей региона просят отнестись с пониманием и подготовиться к возможному длительному отсутствию электроснабжения.

Напомним, российские военные уничтожили здание Херсонской областной государственной администрации.