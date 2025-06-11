Российские войска не прорвались на границу Донецкой и Днепропетровской областей – ВСУ

Ситуация на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Фото: карта DeepState

Российских войск нет в Днепропетровской области. Об этом в эфире «Суспільного» сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Виктор Трегубов.



По его словам, оккупантов нет и на административной границе Донецкой и Днепропетровской областей.



«Несмотря на определенные провокационные заявления, которые делали российские медиа. Несмотря на одно провокационное видео, которое они вбрасывали еще на прошлой неделе. Оно на самом деле было снято довольно далеко на территории Донецкой области. По состоянию на данный момент, несмотря на все их попытки, они не дошли до административной границы областей. Если говорить о попытках дойти до Днепропетровской области, то это два направления – Новопавловское и Покровское. Пытаются они активно выйти на административную границу областей приблизительно с конца апреля», – рассказал Трегубов.

Напомним, что 8 июня в Минобороны России заявили, что якобы «подразделения 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» ВС РФ вышли на западную границу Донецкой области и продолжают развивать наступление на территории Днепропетровской области». Позже в ОСГВ «Хортица» опровергли эту информацию.