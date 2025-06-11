Z-Военкор Романов вновь приносит извинения — вначале кадыровцам, теперь бойцам «Эспаньолы»

Российского военного корреспондента Владимира Романова вновь заставили извиниться за его посты.



В прошлом году Романов уже извинялся перед кадыровцами после того, как в одном из видео назвал его бойцов «тиктокерами» и обвинил их в том, что они «прячутся за спинами срочников». Позднее, после встречи с представителями подразделения и уточнения информации, он признал ошибочность своих слов и извинился.







На этот раз ему пришлось приносить извинения бойцам из формирования «Эспаньола» после публикации, в которой он сообщил, что «ВСУ уничтожают российских военных на платформах в Черном море, куда их отправляют на убой». Эти слова вызвали недовольство у участников формирования «Эспаньола». Об этом написал украинский блогер Денис Казанский.



В медиапространстве Романов считается прокремлевским военным блогером и входит в круг так называемых «Z-военкоров» — авторов, поддерживающих российскую армию.