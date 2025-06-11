Одна вышка связи выстояла после удара «Искандером» и дронами РФ

Удар по вышке связи в Черниговской области.

Российские войска потратили на уничтожение одной мобильной вышки в приграничье Черниговской области баллистическую ракету 9М723 комплекса «Искандер-М» и четыре ударных БПЛА «Герань-2». Фото последствий опубликовал Telegram-канал «Полковник ГШ».

Удар по вышке связи в Черниговской области.

На снимках видно, как дроны подлетают к вышке, после чего происходят мощные взрывы прямо в центре объекта мобильной связи. Один из кадров фиксирует особенно мощный взрыв — вероятно, от ракеты. Несмотря на шквал атак, башня устояла.

Удар по вышке связи в Черниговской области.

Подлет дрона к вышке связи.

«Башня связи продолжила стоять и таким образом победила в противоборстве с неразумными созданиями», — иронично отметили авторы канала.

Атаки на мобильную вышку продолжались одна за другой.

С военной точки зрения, атака такого масштаба на один объект мобильной связи выглядит абсолютно нерентабельной и иррациональной. Общая стоимость применённого вооружения — одна ракета «Искандер-М» (около $2,5 млн) и четыре дрона «Герань-2» (примерно $160 000) — могла превысить $2,6 миллиона. Это в 15–25 раз больше стоимости самой башни, которая оценивается в $100 000–170 000.

Результат ударов РФ.

Более того, даже демонстративный удар не достиг цели — башня уцелела и продолжила функционировать. Это подчёркивает не только техническую неэффективность атаки, но и стратегическую недальновидность российского командования.

Напомним, в ночь на 11 июня россияне также атаковали Харьков: 17 дронов-камикадзе «Шахед» были направлены по Слободскому и Основянскому районам города.