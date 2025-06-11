В Покровске остаются 1787 человек, а в Константиновке — более 8000 гражданских: Филашкин рассказал о сложной ситуации в городах

Россияне атакуют Константиновку. Фото: ГСЧС

В прифронтовых городах Донетчины, Покровске и Константиновке, остаются 1787 и 8877 гражданских. Российские военные почти ежедневно обстреливают эти населенные пункты. Об этом сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в эфире телемарафона.



«В Покровске — 1787 людей, 3200 человека остаются в Покровской громаде. Город почти полностью разрушен, центр города практические не существует, враг бьет по домам. Завозим туда гуманитарную помощь с помощью наших военных, некоторые международные благотворительные организации раздают горячую еду», — рассказал он.



В городе продолжают функционировать несколько магазинов.



Кроме того, по словам Филашкина, в Константиновке остается 8877 человек. Россияне сбрасывают в день на город не менее десяти авиационных бомб.



«В городе работают несколько магазинов, медицинские учреждение, отделения нескольких банков. Там, где нет водоснабжения работают скважины и емкости, чтобы люди могли набрать воду», — уточнил начальник ОВА.



Свет в городе есть, вода и газ — частично. Местные жители могут получить медицинские услуги, есть определенные места, где люди могут получить помощь.



Ранее мы писали, что за 10 июня в результате вражеских обстрелов в Донецкой области погиб один мирный житель.