Добровольцев привлекут к защите неба — Кабмин

Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект по привлечению добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) к системе противовоздушной обороны (ПВО).



За участие в операциях по защите от дронов добровольцам может выплачиваться вознаграждение — до 100 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.



Согласно проекту, к борьбе с российскими беспилотниками могут быть привлечены:



Члены добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ);

Лица, не подлежащие мобилизации;

Граждане, прошедшие соответствующую подготовку и получившие сертификат для работы с БпЛА.



Группы, задействованные в ПВО, смогут:



Обнаруживать, отслеживать и сбивать воздушные угрозы;

Использовать дроны, летательные аппараты и личное оружие;

Получать технику, оружие и боеприпасы от Вооруженных сил Украины;

Применять собственные транспортные средства и оборудование.



Подчиняться такие группы будут Силам территориальной обороны и Командованию Воздушных сил ВСУ.

Гарантированное денежное обеспечение — до 100 000 гривен ежемесячно.



Срок действия проекта — на период военного положения, но не более двух лет.