Добровольцев привлекут к защите неба — Кабмин

Кабинет Министров Украины запускает экспериментальный проект по привлечению добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ) к системе противовоздушной обороны (ПВО).
За участие в операциях по защите от дронов добровольцам может выплачиваться вознаграждение — до 100 тысяч гривен в месяц. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
Согласно проекту, к борьбе с российскими беспилотниками могут быть привлечены:
Члены добровольческих формирований территориальных громад (ДФТГ);
Лица, не подлежащие мобилизации;
Граждане, прошедшие соответствующую подготовку и получившие сертификат для работы с БпЛА.
Группы, задействованные в ПВО, смогут:
Обнаруживать, отслеживать и сбивать воздушные угрозы;
Использовать дроны, летательные аппараты и личное оружие;
Получать технику, оружие и боеприпасы от Вооруженных сил Украины;
Применять собственные транспортные средства и оборудование.
Подчиняться такие группы будут Силам территориальной обороны и Командованию Воздушных сил ВСУ.
Гарантированное денежное обеспечение — до 100 000 гривен ежемесячно.
Срок действия проекта — на период военного положения, но не более двух лет.