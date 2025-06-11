Беспилотник НАТО ведет разведку у берегов Черного моря

Беспилотник военно-воздушных сил НАТО зафиксирован над юго-западной акваторией Черного моря.



Над акваторией Черного моря начал разведывательный полет стратегический беспилотник НАТО. Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер».

Источник: t.me/Crimeanwind

По данным источника, в воздухе находится стратегический разведывательный БПЛА Northrop Grumman RQ-4D Phoenix ВВС НАТО с позывным MAGMA10. Он был зафиксирован над территорией Болгарии и в настоящее время продолжает движение в восточном направлении, находясь над юго-западной частью Черного моря.