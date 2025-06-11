В Энгельсе РФ прогремел громкий взрыв вблизи нефтебазы

В Энгельсе раздался громкий взрыв. Фото: скриншот

В российском городе Энгельс Саратовской области в среду, 11 июня, прозвучал громкий взрыв. Над городом виднеется столб черного дыма. Об этом передает телеграм-канал ASTRA.



Со слов местных жителей, предположительно, взрыв произошел на 9-м Центральном автомобильном ремонтном заводе, он находится менее чем в двух километрах от нефтебазы «Кристалл», где шестые сутки продолжается пожар.





Кроме того, по другой информации, взрыв мог произойти на предприятии по производству трубопроводной арматуры «РусКон-С», которое расположенное в пяти километрах от «Кристалла».



Местные власти города пока ничего не комментируют.



Ранее мы писали, что в ночь на 6 июня Силы обороны Украины атаковали ключевые военные объекты РФ, включая аэродромы, на которых базируется российская авиация, задействованная в ударах по украинской территории.