Серия пожаров на аэродромах РФ: новое возгорание в Крыму

Спутники зафиксировали пожар на военном объекте в Крыму.

На аэродроме «Саки» в Новофедоровке зафиксирован пожар. Пожар наблюдается у взлетной полосы и складов.



Об этом сообщает мониторинговая группа «Крымский ветер» со ссылкой на данные спутниковой съемки.



«Да прямо где взлетная полоса и склады, координаты — 45.325, 33.042», — отмечается в сообщении.

Причины возгорания не уточняются. «Возможно, снова курят, где попало. А может просто попало чем-нибудь», — говорится в комментарии к инциденту.



В последнее время подобные случаи на военных аэродромах происходят регулярно. «Аэродромы часто горят в последнее время», — добавляют в «Крымском ветре».



Накануне сообщалось о пожаре на складе ГСМ аэродрома «Крымск» в Краснодарском крае. Пожар случился 8 июня.



А неделей ранее сообщалось о двух возгораниях на аэродроме «Морозовск» в Ростовской области РФ. Пожары возникли впритык к важным объектам — склад ГСМ и площадка подготовки самолетов.