Силы обороны поразили ряд важных объектов оккупантов

Поражен ряд важных объектов оккупантов. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 11 июня украинские военнослужащие атаковали ряд важных объектов в Российской Федерации. В частности, под удар попал пороховой завод. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



В ведомстве уточнили, что зафиксировано поражение мощностей ФКП «Тамбовский пороховой завод» и горение на его территории. Это один из основных объектов военно-промышленного комплекса РФ, задействованный в вооруженной агрессии против Украины.



«Там производятся порохи для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем, а также колоксилин, который применяется в создании различных взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.



Кроме того, зафиксированы взрывы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома «Бутурлиновка» в Воронежской области РФ.



Все подробности уточняются.



Ранее мы писали, что Служба безопасности Украины опубликовала новое видео о спецоперации «Паутина», в результате которой удалось поразить 41 военный самолет на четырех аэродромах РФ.