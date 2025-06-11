Россияне ударили по Константиновке из артиллерии: ранен гражданский

Российская армия в среду, 11 июня, обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате атаки ранен один гражданский. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.
По его словам, город атаковали в 10:00 из ствольной артиллерии.
«В результате обстрела пострадал один гражданский человек. За оказанием медицинской помощи самостоятельно обратился в больницу местный житель», — отметил он.
Горбунов уточнил, что повреждены фасады пяти частных домов.
Ранее мы писали, что 11 июня российские оккупанты второй раз за неделю дроном атаковали пожарно-спасательную часть в городе Родинское Донецкой области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях