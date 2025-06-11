Россияне ударили по Константиновке из артиллерии: ранен гражданский

Россияне атаковали Константиновку. Фото: открытые источники

Российская армия в среду, 11 июня, обстреляла Константиновку Донецкой области. В результате атаки ранен один гражданский. Об этом сообщил начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов.



По его словам, город атаковали в 10:00 из ствольной артиллерии.



«В результате обстрела пострадал один гражданский человек. За оказанием медицинской помощи самостоятельно обратился в больницу местный житель», — отметил он.



Горбунов уточнил, что повреждены фасады пяти частных домов.



Ранее мы писали, что 11 июня российские оккупанты второй раз за неделю дроном атаковали пожарно-спасательную часть в городе Родинское Донецкой области.