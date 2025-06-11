Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

За пособничество оккупантам: адвокат Медведчука и Шария заочно осужден на 10 лет

11 июня 2025, 18:36

За пособничество оккупантам: адвокат Медведчука и Шария заочно осужден на 10 лет

За пособничество оккупантам: адвокат Медведчука и Шария заочно осужден на 10 лет

Бывший адвокат Валентин Рыбин заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Он признан виновным в коллаборационизме на основе доказательной базы, собранной следователями СБУ.

По сообщению службы безопасности Украины, Рыбин, который до полномасштабного вторжения представлял интересы Виктора Медведчука и Анатолия Шария (недавно заочно осужденного на 15 лет за государственную измену), сейчас входит в руководство оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонщины. В частности, он возглавляет так называемый «организационно-правовой департамент», координирующий подрывную информационную деятельность.

После начала вторжения Рыбин выехал за границу и через Facebook публично призывал украинцев «сложить оружие». Впоследствии он вернулся на временно оккупированную территорию Херсонской области, где получил предложение от местного коллаборанта Владимира Сальдо возглавить оккупационный орган, ответственный за информационные диверсии против Украины.

После «назначения» Рыбин вступил в партию «Единая Россия» и от ее имени неоднократно призывал жителей региона поддерживать оккупантов.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Поскольку Рыбин скрывается на временно оккупированной территории, продолжаются мероприятия по его привлечению к ответственности, говорится в сообщении СБУ.

ТЕГИ

Прочее
Медведчук коллаборационизм Шарий
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
15:53
В оккупированной Луганской области повысят тарифы на коммунальные услуги. Что известно
13:50
На оккупированной Луганщине закрыли копанку — она не платила в казну «ЛНР»
12:47
Россияне наладили производство и сбыт «солей» для жителей оккупированных городов
12:12
Оккупанты не пускают людей в укрытия на ВОТ — Жовта Стрічка
11:10
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА РФ на ВОТ
21:21
На оккупированной Луганщине острый дефицит кадров в «государственных и муниципальных учреждениях». Что известно
17:09
Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию
16:33
Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизаны уничтожили авто с РЭБ операторов дронов РФ в Мелитополе
21:50
Россия принудительно бросает на штурмы «сотрудников военной комендатуры ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В оккупированном Северскодонецке жители жалуются на работу общественного транспорта: в ОВА назвали причины
18:22
ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины: их «подозревают в шпионаже для СБУ»
17:42
В оккупированном Донецке мужчины устроили перестрелку
16:44
До 2027 года без главного моста: оккупированный Донецк готовится к долгой реконструкции
15:55
На захваченном Донбассе под флагом России милитаризировали не менее десяти тысяч детей
14:24
В Геническе усилились обыски и давление на граждан — Жовта Стрічка
12:45
На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
16:03
В оккупированном Луганске эвакуировали детсады и ТЦ из-за ложных сообщений о минировании
все новости
18:36
За пособничество оккупантам: адвокат Медведчука и Шария заочно осужден на 10 лет
18:28
Россияне ударили по Константиновке из артиллерии: ранен гражданский
18:00
Силы обороны поразили ряд важных объектов оккупантов
17:48
Серия пожаров на аэродромах РФ: новое возгорание в Крыму
17:32
В Энгельсе РФ прогремел громкий взрыв вблизи нефтебазы
17:11
Британия выделит Украине более 2 млрд на ракеты и ЗРК
17:10
Беспилотник НАТО ведет разведку у берегов Черного моря
16:36
Добровольцев привлекут к защите неба — Кабмин
16:20
В Покровске остаются 1787 человек, а в Константиновке — более 8000 гражданских: Филашкин рассказал о сложной ситуации в городах
15:55
Одна вышка связи выстояла после удара «Искандером» и дронами РФ
15:53
В оккупированной Луганской области повысят тарифы на коммунальные услуги. Что известно
15:50
Известно, сколько детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
15:38
Оккупанты уже дважды заставили Z-военкора публично извиняться
15:26
Российские войска не прорвались на границу Донецкой и Днепропетровской областей – ВСУ
14:45
РФ ударила по энергосистеме Херсонщины, есть отключения
14:36
ВСУ продвинулись в Донецкой и Луганской областях – ISW
13:59
Российские военные дроном ударили по спасателям под Покровском: повреждена пожарная часть
13:50
На оккупированной Луганщине закрыли копанку — она не платила в казну «ЛНР»
13:23
ВСУ нанесли авиаудары по позициям РФ — опубликовано видео
13:13
В Украину вернули тела 1212 павших защитников — штаб
все новости
ВИДЕО
В Донецкой области проходит принудительная эвакуация детей. Фото: Вадим Филашкин Известно, сколько детей до сих пор остаются в зоне принудительной эвакуации в Донецкой области
11 июня, 15:50
Оккупанты уже дважды заставили Z-военкора публично извиняться Оккупанты уже дважды заставили Z-военкора публично извиняться
11 июня, 15:38
Авиаудар Воздушных сил ВСУ по оккупантам. Фото: кадр из видео ВСУ нанесли авиаудары по позициям РФ — опубликовано видео
11 июня, 13:23
Последствия удара по поселку Райское на Донетчине. Фото: ГСЧС Российские БПЛА ударили по поселку под Дружковкой: спасатели достали из-под завалов дома тело женщины
11 июня, 12:13
Удар по операторам дронов ВС РФ. Фото: кадр из видео МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА РФ на ВОТ
11 июня, 11:10
Горит сельхозтехника в Сумской области. Фото: ГСЧС Сумщины Дрон РФ ударил по Сумщине — сгорела сельхозтехника
11 июня, 10:15

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор