За пособничество оккупантам: адвокат Медведчука и Шария заочно осужден на 10 лет

Бывший адвокат Валентин Рыбин заочно приговорен к 10 годам лишения свободы. Он признан виновным в коллаборационизме на основе доказательной базы, собранной следователями СБУ.



По сообщению службы безопасности Украины, Рыбин, который до полномасштабного вторжения представлял интересы Виктора Медведчука и Анатолия Шария (недавно заочно осужденного на 15 лет за государственную измену), сейчас входит в руководство оккупационной администрации РФ на левобережье Херсонщины. В частности, он возглавляет так называемый «организационно-правовой департамент», координирующий подрывную информационную деятельность.

После начала вторжения Рыбин выехал за границу и через Facebook публично призывал украинцев «сложить оружие». Впоследствии он вернулся на временно оккупированную территорию Херсонской области, где получил предложение от местного коллаборанта Владимира Сальдо возглавить оккупационный орган, ответственный за информационные диверсии против Украины.

После «назначения» Рыбин вступил в партию «Единая Россия» и от ее имени неоднократно призывал жителей региона поддерживать оккупантов.

Суд признал его виновным по ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).



Поскольку Рыбин скрывается на временно оккупированной территории, продолжаются мероприятия по его привлечению к ответственности, говорится в сообщении СБУ.