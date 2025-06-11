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Генерал Драпатый ушел с должности командующего Сухопутными войсками

11 июня 2025, 19:09

Генерал Драпатый ушел с должности командующего Сухопутными войсками

Михаил Драпатый уходит с должности Командующего Сухопутными войсками. Фото: Фейсбук Михаил Драпатый уходит с должности Командующего Сухопутными войсками. Фото: Фейсбук

Генерал-майор Михаил Драпатый покидает пост командующего Сухопутными войсками, который занимал около полугода. Об этом он написал на странице в Фейсбук.

«Завершил исполнение обязанностей Командующего Сухопутных войск. Проработал в Командовании полгода. Большую часть времени — параллельно выполняя обязанности командующего ОСУВ «Хортица», поэтому значительную часть процессов координировал дистанционно. Ухожу с должности со спокойной совестью — и с надеждой, что все важное, что мы начали, будет продолжено и доведено до конца», — написал он.

По его словам, командование Сухопутных войск на момент его назначения находилось в состоянии управленческой стагнации. Поэтому, он работал над тем, чтобы сдвинуть эту систему.

«За полгода обновил почти половину руководящего состава Командования в ключевых функциях, от которых зависит качественное формирование и развитие современного войска. Оставляю после себя сильную команду - боевую, инициативную, ориентированную на результат. Это люди, которые не боятся брать ответственность, принимать решения, менять подходы. Они способны продолжить трансформацию, которую мы начали», — уточнил генерал-майор.

Какие изменения произошли во время командования Михаила Драпатого:

Мобилизация и ТЦК. Одно из самых болезненных направлений. Обновлено более половины руководящего состава территориальных центров. Внутри Командования - новые ответственные за персонал и мобилизацию. Формируется новая вертикаль, ориентированная на результат, а не на «удержание процесса». Параллельно идет поиск новой модели работы ТЦК — открытой, справедливой, без коррупционных практик. Прозрачность, легитимность, уважение к человеку — то, что должно стать нормой.

Подготовка. Начата структурная перестройка системы боевого обучения. Изменен командующий подготовкой и часть руководства, очищены некоторые учебные центры, обновлены программы. В фокусе — не только формальная подготовка, а реальная готовность к первому бою. Добавлены инструменты психологической поддержки, введены цифровые решения управлением подготовкой, обновляется материальная база в учебных центрах. Развивается базовая общевойсковая подготовка в бригадах. Работа продолжается.

БпЛА, РЭБ, КИБЕР. В управлениях — новые молодые руководители. Впервые масштабирование беспилотных подразделений происходит по критерию эффективности, а не лояльности. Новые руководители дали положительную динамику. Подразделения развиваются системно, с учетом реальных запросов фронта.

Цифрровизация. Параллельно с другими процессами запущена цифровая трансформация управления. Внедряются боевые и тыловые системы.

Ранее мы писали, что Михаил Драпатый подал в отставку из-за российского удара по учебному центру, который произошел 1 июня.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назначил теперь уже экс-командующего Сухопутных войск Михаила Драпатого командующим Объединенных сил.

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