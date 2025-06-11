Трамп не достиг результатов в беседе с Путиным по Украине — The New York Post

Путин рассказал Трампу, чего Россия хочет и не хочет в вопросе Украины.



Президент США Дональд Трамп сообщил в интервью изданию The New York Post, что российский лидер Владимир Путин в недавнем телефонном разговоре пояснил ему позицию Москвы по украинскому урегулированию.



«Он говорил о том, чего хочет, и говорил о том, чего не хочет», — отметил Трамп, комментируя состоявшийся разговор.



По словам Трампа, беседа с Путиным прошла в позитивном ключе, однако конкретных договоренностей достигнуто не было.



Он также добавил, что нередко, когда удается добиться прогресса в вопросе Украины, «бомбят что-то, что бомбить не нужно», что тормозит переговорный процесс.



Разговор между Трампом и Путиным состоялся в начале июня.

Напомним, в мае также проводился телефонный разговор между лидерами Белого дома и Кремля. Трамп во время этого телефонного разговора хотел обсудить с Путиным прекращение войны в Украине.