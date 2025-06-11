РФ планирует захватить Одессу, а затем выйти к границе с Молдовой и Румынией — Зеленский

Россия планирует захватить Одессу. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Москва стремится захватить Одессу, а дальше — выйти к границе с Молдовой и Румынией. Об этом глава государства во время саммита Украина-Юго-Восточная Европа, который проходит в Одессе.



Зеленский уточнил, что юго-восточная Европа, Украина является одной из главных целей России для провоцирования хаоса.



«И если Европа потеряет, если Европа проиграет в Молдове в этом году, это поощрит Россию вмешиваться даже больше в ваши страны, забирая от вас ваши ресурсы, ваш суверенитет и даже вашу историю. И вот почему поддержка европейской Молдовы является чрезвычайно важной задачей для всех нас. И то же касается Украины», — отметил президент.



По словам главы государства, Украина должна сфокусироваться на трех вещах — на обороне, единстве и развитии.



«Вы все можете видеть, что Путин не хочет завершать эту войну. Поэтому он верит, что пока он может сражаться и доминировать над своими, над его союзниками, он остается политически живым», — добавил Зеленский.



Президент заявил, что Украина нуждается в оборонной поддержке, в частности, в системах ПВО и дронах. Кроме того, против РФ должны будут применены санкции.





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