В Харькове загорелся ТЦК — соцсети

В Новобаварском районе Харькова произошел масштабный пожар на территории территориального центра комплектования (ТЦК).



По словам очевидцев, во время возгорания не было зафиксировано ударов российских ракет или беспилотников, что может указывать на возможный поджог. Официальных данных о причинах инцидента пока не поступало.



На видео с места происшествия видно, как пламя охватывает здание, вырываясь из окон второго этажа.



Instagram-страница «СТО Харьков» опубликовала кадры пожара, в описании к которым говорится: «причина возгорания неизвестна» и «пожар очень сильный».



В Telegram-каналах также сообщается о пожаре в харьковском ТЦК.