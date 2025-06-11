Ближний бой на «нуле»: пехота Нацгвардии отразила штурм россиян под Торецком

Бойцы 1-го корпуса НГУ «Азов» 11 июня вступили в ближний бой с противником на передовой у Торецка.



Оккупанты подошли вплотную к позициям украинских военных, что привело к ожесточенному бою. Об этом сообщила «Луганщина оперативная» в Telegram-канале.



Во время боя пехотинцы 20-й бригады «Любарт» ликвидировали нескольких российских солдат.



«Завязался бой, во время которого пехотинцы 20-й бригады «Любарт» ликвидировали нескольких россиян», — сообщили военные.



К операции присоединились ударные дроны, которые нанесли точечные удары по врагу. Беспилотники уничтожили вражеский личный состав, который пытался укрыться в окрестностях.



«Они уничтожили вражеский личный состав, который разбежался по окраинам», — говорится в сообщении.