РФ отправила штурмовиков к админгранице Днепропетровской области — что произошло

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко сообщил, что российская армия некоторое время назад попыталась отправить штурмовиков к административной границе Днепропетровской области.



Как стало известно, украинские военнослужащие ликвидировали их.



«Россияне ради информационной картинки попытались отправить штурмовиков к админгранице Днепропетровской области, в килзону. Они были уничтожены», - заявил Коваленко.



Ранее мы писали, что российские военные активно наступают от Троицкого и Орехового (Покровский район Донецкой области) в направлении Новопавловки (село в Межевском районе Днепропетровской области).



У армии РФ есть в планах выйти на административную границу Днепропетровщины.



«Уже растет количество кадров в социальных сетях, где противник фиксируется по админгранице Днепропетровской и Донецкой области, но по нашей информации, Силы обороны наносят поражение противнику когда он осуществляет выдвижение, и когда осуществляет штурмовые действия в этих лесополосах. Поэтому пока говорить, что враг контролирует какую-то часть Днепропетровской области, мы не можем», — отметил он.