«Учения могут обернуться наступлением» — военный о риске атаки из Беларуси

Под видом летних учений в Беларуси Россия может начать наступление на одну из северных или западных областей Украины. Об этом в интервью каналу Times of Ukraine заявил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.



«Летние учения России в Беларуси могут перерасти в наступление на Киевскую, Волынскую, Житомирскую, Ровенскую или Черниговскую область: такую ​​угрозу тоже нужно иметь в виду, хотя они еще не приняли решения, делать ли эту попытку», — отметил Жорин.



По его словам, подобный сценарий не исключен и должен учитываться при планировании обороны, несмотря на то, что окончательного решения о наступлении, по его информации, еще не принято.

Напомним, ранее «Новости Донбасса» публиковали прогноз американского Института изучения войны о гипотетическом наступлении РФ со стороны Беларуси.