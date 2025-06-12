Командир, бизнесмен и бухгалтер украли около миллиона на поставках хлеба для ВСУ — ГБР

Организованная группа обогатилась на поставках хлеба для армии. В Хмельницкой области разоблачена преступная схема.



Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении участникам организованной преступной группы, присвоившей государственные средства, предназначенные для закупки хлебобулочных изделий для военных.

По данным следствия, участники группы завышали объемы закупок хлебобулочных изделий у частного предпринимателя. Продукция фактически не поставлялась, а поступала исключительно «на бумаге».

Предприниматель вместе с бухгалтером вычисляли разницу между фактически поставленным товаром и задекларированными объемами, после чего средства выводились со счетов и распределялись между участниками группы. Общая сумма присвоенных средств составляет около 1 миллиона гривен.



Всем троим вменяются статьи «Служебный подлог», «Завладение имуществом, совершенное в условиях военного положения, организованной группой».



Суд избрал заместителю командира батальона и предпринимателю меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Бухгалтер — под домашним арестом.



Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Днепропетровской области выявлена ​​переплата почти 10 млн грн при закупке кроватей для военных.