Россия в войне против Украины потеряла более миллиона солдат: данные за каждый год

Уничтоженная российская техника. Фото: «Гострі картузи»

С 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года российская армия в полномасштабной войне против Украины потеряла 1 000 340 военнослужащих. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



Из них более 628 тысяч – только за последние полтора года.



За 2022 год оккупанты потеряли 106 720 солдат – в среднем 340 в сутки, за 2023-й потеряли 253 290 солдат – в среднем 693 в сутки, за 2024-й потеряли 430 790 солдат – в среднем 1177 в сутки. В 2025 году по состоянию на 4 июня потери ВС РФ уже превысили 200 000 человек. В среднем в этом году россияне теряли 1286 военных в сутки.



Впервые Генеральный штаб ВСУ обнародовал статистику потерь российских войск 1 марта 2022 года. Тогда было заявлено о 5710 уничтоженных и ​​200 пленных захватчиках.



Среди наиболее результативных дней для Сил обороны Украины: 28 ноября 2024 года – за сутки потери армии РФ составили 2030 солдат, 19 декабря 2024 года – 2200 солдат, 29 декабря 2024 года – 2010 солдат.

Напомним, что войска РФ пытались прорвать оборону на Северском направлении, ВСУ уничтожили подавляющую часть техники оккупантов.