Краматорск снова под ударом: три «Герани-2» атаковали город

Под утро 12 июня Краматорск подвергся вражескому обстрелу.



Как сообщил начальник Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко в Facebook, атака произошла в 03:05 — российские войска использовали три беспилотника «Герань-2» для удара по промышленной зоне города.



На месте зафиксированы разрушения и повреждения. Специалисты продолжают оценку последствий атаки.



«Обошлось без пострадавших, но есть разрушения и повреждения. Устанавливаются последствия очередного террора», — написал Гончаренко.

Напомним, 11 июня около 02:30 два БПЛА «Шахед» атаковали город Краматорск Донецкой области. В результате обстрела ранения получил один человек.



