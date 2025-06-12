Дроны ночью ударили по технопарку в Московской области: его продукция используется в высокотехнологичном оружии РФ

Удар по технопарку «Резонит» в Московской области. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса РФ – технопарку «Резонит» в поселке Зубово Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.



На территории предприятия зафиксировали взрывы. Результаты огневого поражения уточняются.



Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Напомним, что Россия в войне против Украины потеряла более миллиона солдат.