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Дроны ночью ударили по технопарку в Московской области: его продукция используется в высокотехнологичном оружии РФ

12 июня 2025, 10:01

Дроны ночью ударили по технопарку в Московской области: его продукция используется в высокотехнологичном оружии РФ

Удар по технопарку «Резонит» в Московской области. Фото: Генштаб ВСУ Удар по технопарку «Резонит» в Московской области. Фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 12 июня подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли удар по важному объекту военно-промышленного комплекса РФ – технопарку «Резонит» в поселке Зубово Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба ВСУ.

На территории предприятия зафиксировали взрывы. Результаты огневого поражения уточняются.

Это завод серийного производства и монтажа печатных плат и производства электроники. Его продукция широко используется при изготовлении высокотехнологичного вооружения и техники.

Напомним, что Россия в войне против Украины потеряла более миллиона солдат.

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