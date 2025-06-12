ВСУ отбили у российских войск позиции вблизи границы Луганской и Харьковской областей – ISW

Ситуация на границе Луганской и Харьковской областей. Фото: ISW

Украинские войска недавно продвинулись возле границы Луганской и Харьковской областей. Об этом сообщили в американском Институте изучения войны.



Геолокационные кадры, опубликованные 10 июня, свидетельствуют о том, что украинские войска отбили позиции к северу от села Лозовая. По данным аналитиков, это свидетельствует о том, что россияне больше не осуществляют полный контроль над районом вблизи Лозовой. Это село находится на Харьковщине недалеко от границы с Луганской областью.

Напомним, что ВСУ продвинулись в Донецкой и Луганской областях.