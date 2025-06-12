ГБР: силовик из Днепра удалил данные 350 уклонистов за деньги

Робота ГБР

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении еще одному правоохранителю из Днепропетровщины в деле об удалении данных о мужчинах, уклонявшихся от мобилизации.



По данным следствия, двое сотрудников одного из подразделений полиции имели доступ к специальной базе данных, где хранилась информация о разыскиваемых уклонистах. За вознаграждение от 1 до 2 тысяч долларов США они удаляли эти данные, помогая людям избежать ответственности.



Всего таким способом из базы исчезли сведения более чем о 850 лицах. Ранее подозрение было объявлено уже бывшей сотруднице, которая стерла более 500 учетных карточек жителей области.



Сейчас она находится в СИЗО под стражей без возможности внесения залога. Теперь обвинение предъявлено и ее коллеге, который, по версии следствия, удалил более 350 карточек.

Ранее инспектор Львовской таможни на собственном автомобиле незаконно вывезла в Польшу четырёх мужчин призывного возраста. Напомним, более тысячи уклонистов привлекли к ответственности в 2023 году.