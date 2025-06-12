Российская армия изменила тактику боев за Часов Яр – ВСУ

Ситуация в Часов Яре. Фото: карта DeepState

В 2024 году российские войска активнее использовали именно бронированную технику и больше личного состава для штурмов города Часов Яр Донецкой области. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер оперативно-тактической группировки «Луганск» Дмитрий Запорожец.



По его словам, этот личный состав оккупантов безнадежно умирал в Часов Яре.



«На сегодняшний день тактика изменилась таким образом, что враг пытается уже доуничтожить этот населенный пункт до основания без особых каких-то штурмовых действий. Это если брать по самому городу, поскольку количество обстрелов сейчас ежедневно достигает не цифры 100, как мы ранее говорили, а уже переваливает за 200 ежедневно. Это как по самому Часов Яру, так и по окраинам, и по соседним населенным пунктам», – рассказал Запорожец.

Напомним, что ВСУ отбили у российских войск позиции вблизи границы Луганской и Харьковской областей.