ВСУ получили гексакоптер «Волыняка» для ударов по бронетехнике

Новый гексакоптер «Волыняка» для ударов по бронетехнике.

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооружённых Силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс «Волыняка», сообщает пресс-центр Минобороны.



«Волыняка» — это бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра вражеских целей. Первые модификации этого «бомбера» работают на фронте с первых месяцев полномасштабной войны.



На их счету — сотни уничтоженных единиц вражеской техники, блиндажей и скоплений живой силы противника. Дрон способен выполнять боевые задачи при любой погоде, в сумерках и при сильном ветре. Последние версии получили значительно улучшенные характеристики.



Комплекс включает пульт управления, очки пилота, ретранслятор и многоразовый гексакоптер, оснащённый шестью мощными бесколлекторными двигателями. Летательный аппарат спроектирован для перевозки грузов в сложных боевых условиях.



Он действует на тактическом расстоянии и способен сбрасывать боеприпасы, достаточные для поражения тяжёлобронированных целей. Кроме того, «Волыняка» может использоваться для логистики — доставки необходимого снаряжения на позиции.

Ранее ВСУ получили новый робот с пулеметом для огневой поддержки. Также СОУ приняли на вооружение украинский наземный робот «Лють».