Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Мирноград Авдеевка Краматорск Бахмут

Саур-Могила: первый бой и потери 12 июня 2014-го

12 июня 2025, 12:03

Саур-Могила: первый бой и потери 12 июня 2014-го

Саур-Могила: первый бой и потери 12 июня 2014-го

Одиннадцать лет назад, 12 июня 2014 года, состоялось первое сражение за стратегическую высоту Саур-Могила между украинскими военными и пророссийскими силами.

Этот бой стал одним из ключевых событий в рамках антитеррористической операции на востоке Украины. Для захвата высоты украинское командование задействовало подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады и 3-го полка спецназначения.

Им противостоял, по данным лидеров сепаратистов, сводный отряд батальона «Восток». Около 7 утра украинские силы вышли на позиции для наступления. В 8:00 началась артиллерийская подготовка.

Однако из-за неудовлетворительной разведки точных данных о присутствии противника в районе обелиска не было. Колонна техники 79-й бригады — включая первую гаубичную батарею и бойцов второго батальона — совместно с бойцами 3-го полка выдвинулась к высоте с целью занять ее. В 11:00 колонна подверглась внезапной атаке на открытой местности у подножия монумента.

В течение четырех часов длилось ожесточенное боестолкновение, однако украинским военным не удалось овладеть высотой. В ходе боя было задействовано два вертолета, которые нанесли несколько мощных ударов по позициям сепаратистов.

По некоторым сведениям, их атаки серьезно повредили два танка Т-64БВ, которые, как утверждается, были впервые доставлены с территории России для усиления пророссийских формирований.

По итогам боя 23 украинских военных получили ранения, трое погибли. Также в районе боя случайно оказались мирные жители — трое гражданских погибли, один подросток был ранен и эвакуирован вертолетом вместе с военными в госпиталь. Потери среди сепаратистов остаются неизвестными.

После этого командование Вооруженных сил Украины приняло решение обходить Саур-Могилу с севера. Целью было перекрытие государственной границы с Россией и прекращение неконтролируемого движения людей и техники.

В течение июля и августа украинские военные предпринимали еще несколько попыток взять под контроль высоту Саур-Могила.

Напомним, как ранее сообщали «Новости Донбасса», российские оккупанты в 2022 году установили памятник «Солдат Победы» на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области.

ТЕГИ

Места
Саур-Могила Донецкая область
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:30
Партизаны «АНТИСМЕРШ» сожгли авто военной полиции РФ в Херсонской области
15:53
В оккупированной Луганской области повысят тарифы на коммунальные услуги. Что известно
13:50
На оккупированной Луганщине закрыли копанку — она не платила в казну «ЛНР»
12:47
Россияне наладили производство и сбыт «солей» для жителей оккупированных городов
12:12
Оккупанты не пускают людей в укрытия на ВОТ — Жовта Стрічка
11:10
МиГ-29 ВСУ уничтожил пункт управления БПЛА РФ на ВОТ
21:21
На оккупированной Луганщине острый дефицит кадров в «государственных и муниципальных учреждениях». Что известно
17:09
Не менее сотни украинских выпускников вывезены на «университетские смены» в Россию
16:33
Несколько российских офицеров и сержантов бесследно исчезли в Бердянске — «АНТИСМЕРШ»
08:58
Партизаны уничтожили авто с РЭБ операторов дронов РФ в Мелитополе
21:50
Россия принудительно бросает на штурмы «сотрудников военной комендатуры ЛНР» – «АТЕШ»
20:20
В оккупированном Северскодонецке жители жалуются на работу общественного транспорта: в ОВА назвали причины
18:22
ФСБ задержала двух жителей оккупированной Луганщины: их «подозревают в шпионаже для СБУ»
17:42
В оккупированном Донецке мужчины устроили перестрелку
16:44
До 2027 года без главного моста: оккупированный Донецк готовится к долгой реконструкции
15:55
На захваченном Донбассе под флагом России милитаризировали не менее десяти тысяч детей
14:24
В Геническе усилились обыски и давление на граждан — Жовта Стрічка
12:45
На оккупированной части Донетчины произошло ДТП: пьяный мужчина сбил человека
15:58
Войска РФ захватили село в Сумской области — DeepState
11:10
В захваченном Мелитополе горит машиностроительный завод «Гидромаш»
все новости
14:30
Партизаны «АНТИСМЕРШ» сожгли авто военной полиции РФ в Херсонской области
14:29
Украина вернула еще одну группу тяжелораненых военных из плена — обмен с РФ продолжается
13:51
Российские войска оккупировали Двуречную в Харьковской области – DeepState
13:43
«Спрятанные» бомбардировщики: Москва увела стратегическую авиацию на Дальний Восток
13:31
На Сумщине РФ применяет дроны-«ждуны» для охоты на людей и авто
13:13
Бои за Богатырь: ВСУ уничтожают штурмовиков РФ десятками
12:03
Саур-Могила: первый бой и потери 12 июня 2014-го
11:57
ВСУ получили гексакоптер «Волыняка» для ударов по бронетехнике
11:52
Российская армия изменила тактику боев за Часов Яр – ВСУ
11:25
ГБР: силовик из Днепра удалил данные 350 уклонистов за деньги
11:05
Дроны и артиллерия ВСУ уничтожили российский комплекс БПЛА «Наводчик-2»
10:44
ВСУ отбили у российских войск позиции вблизи границы Луганской и Харьковской областей – ISW
10:35
Из-под завалов в Харькове достали тела пяти погибших
10:01
Дроны ночью ударили по технопарку в Московской области: его продукция используется в высокотехнологичном оружии РФ
09:55
Краматорск снова под ударом: три «Герани-2» атаковали город
09:42
Россия ночью «шахедами» более 10 раз ударила по Харькову: ранены 17 человек, среди них дети
09:08
Донецкая ОВА: 11 июня в области погибли двое мирных жителей и шестеро ранены
09:02
Россия в войне против Украины потеряла более миллиона солдат: данные за каждый год
08:16
Оккупанты нанесли почти 500 ударов по Запорожской области: ранены двое — ЗОВА
07:28
Командир, бизнесмен и бухгалтер украли около миллиона на поставках хлеба для ВСУ — ГБР
все новости
ВИДЕО
Партизаны «АНТИСМЕРШ» сожгли авто военной полиции РФ в Херсонской области Партизаны «АНТИСМЕРШ» сожгли авто военной полиции РФ в Херсонской области
12 июня, 14:30
Дроны и артиллерия ВСУ уничтожили российский комплекс БПЛА «Наводчик-2» Дроны и артиллерия ВСУ уничтожили российский комплекс БПЛА «Наводчик-2»
12 июня, 11:05
Удар по технопарку «Резонит» в Московской области. Фото: Генштаб ВСУ Дроны ночью ударили по технопарку в Московской области: его продукция используется в высокотехнологичном оружии РФ
12 июня, 10:01
Последствия массированной атаки на Харьков. Фото: ГСЧС Россия ночью «шахедами» более 10 раз ударила по Харькову: ранены 17 человек, среди них дети
12 июня, 09:42
Оккупанты нанесли почти 500 ударов по Запорожской области: ранены двое — ЗОВА Оккупанты нанесли почти 500 ударов по Запорожской области: ранены двое — ЗОВА
12 июня, 08:16
«Учения могут обернуться наступлением» — военный о риске атаки из Беларуси «Учения могут обернуться наступлением» — военный о риске атаки из Беларуси
11 июня, 22:34

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор