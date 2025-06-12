Саур-Могила: первый бой и потери 12 июня 2014-го

Одиннадцать лет назад, 12 июня 2014 года, состоялось первое сражение за стратегическую высоту Саур-Могила между украинскими военными и пророссийскими силами.



Этот бой стал одним из ключевых событий в рамках антитеррористической операции на востоке Украины. Для захвата высоты украинское командование задействовало подразделения 79-й отдельной аэромобильной бригады и 3-го полка спецназначения.



Им противостоял, по данным лидеров сепаратистов, сводный отряд батальона «Восток». Около 7 утра украинские силы вышли на позиции для наступления. В 8:00 началась артиллерийская подготовка.

Однако из-за неудовлетворительной разведки точных данных о присутствии противника в районе обелиска не было. Колонна техники 79-й бригады — включая первую гаубичную батарею и бойцов второго батальона — совместно с бойцами 3-го полка выдвинулась к высоте с целью занять ее. В 11:00 колонна подверглась внезапной атаке на открытой местности у подножия монумента.



В течение четырех часов длилось ожесточенное боестолкновение, однако украинским военным не удалось овладеть высотой. В ходе боя было задействовано два вертолета, которые нанесли несколько мощных ударов по позициям сепаратистов.



По некоторым сведениям, их атаки серьезно повредили два танка Т-64БВ, которые, как утверждается, были впервые доставлены с территории России для усиления пророссийских формирований.



По итогам боя 23 украинских военных получили ранения, трое погибли. Также в районе боя случайно оказались мирные жители — трое гражданских погибли, один подросток был ранен и эвакуирован вертолетом вместе с военными в госпиталь. Потери среди сепаратистов остаются неизвестными.



После этого командование Вооруженных сил Украины приняло решение обходить Саур-Могилу с севера. Целью было перекрытие государственной границы с Россией и прекращение неконтролируемого движения людей и техники.

В течение июля и августа украинские военные предпринимали еще несколько попыток взять под контроль высоту Саур-Могила.

Напомним, как ранее сообщали «Новости Донбасса», российские оккупанты в 2022 году установили памятник «Солдат Победы» на кургане Саур-Могила в Шахтерском районе Донецкой области.



