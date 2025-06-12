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Бои за Богатырь: ВСУ уничтожают штурмовиков РФ десятками

12 июня 2025, 13:13

Бои за Богатырь: ВСУ уничтожают штурмовиков РФ десятками

«Прилет» в Богатыре по оккупанту. Фото: кадр из видео «Прилет» в Богатыре по оккупанту. Фото: кадр из видео

Ожесточённые бои за село Богатырь в Донецкой области продолжаются. Пехотинцы, операторы FPV-дронов, а также «бомберы» Nemesis и Vampire из 36-й отдельной морской бригады ВСУ ежедневно уничтожают российские силы. Видео боевой работы опубликовала 33-я отдельная механизированная бригада.

«Захват Богатыря? Не слышали. Бойцы 33-й продолжают уничтожать оккупантов в селе, которое стало могилой для десятков российских штурмовиков», — говорится в сообщении.

Пехота, операторы FPV-дронов и тяжёлых дронов-«бомберов» ежедневно работают над зачисткой села. Несмотря на заявление Минобороны РФ о якобы захвате Богатыря ещё в мае, украинские бойцы продолжают встречать врага с заряженными автоматами и гранатами — в подвалах и позициях в самом селе.

По данным аналитиков, бои за Богатырь остаются ожесточёнными. По состоянию на 12 июня, согласно карте DeepState, как минимум половина населённого пункта остаётся под контролем Сил обороны Украины.

Половина населённого пункта остаётся под контролем Сил обороны Украины.

Также отмечается, что на Новопавловском направлении за сутки Силы обороны Украины отбили 46 атак противника вблизи 11 населённых пунктов, включая Богатырь.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск за последние сутки составили 1140 человек. С начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года Россия потеряла уже более 1 000 340 военнослужащих.

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