На Сумщине РФ применяет дроны-«ждуны» для охоты на людей и авто

Дрон-«ждун» РФ.

На Сумщине российские оккупационные войска начали применять так называемые дроны-«ждуны». Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко.



По его информации, такие беспилотники зависают вблизи дорог и остаются неподвижными до момента, когда в зоне видимости появляется человек или автомобиль — после чего мгновенно наносят удар.



Один из подобных дронов был зафиксирован в Краснопольском районе. Журналист подчеркивает, что это новый способ ведения боевых действий, нацеленный на запугивание и внезапное поражение целей в тылу или при перемещении гражданского транспорта.

Ранее ночью 11 июня российские войска нанесли удар беспилотником по Лебединской общине в Сумской области. Также оккупационная армия РФ продвинулась вблизи Яблоновки и Юнаковки.