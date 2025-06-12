«Спрятанные» бомбардировщики: Москва увела стратегическую авиацию на Дальний Восток

Ту-95МС и Ту-160 отведены на Дальний Восток. Так Россия отреагировала на операцию «Паутина».

После беспрецедентной атаки украинских беспилотников, в результате которой были уничтожены не менее 12 самолетов стратегической авиации, Россия перебросила десятки бомбардировщиков на отдаленные от украинских границ авиабазы. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные OSINT-аналитиком AviVector, сообщает «Агентство» в Telegram-канале.

По данным AviVector, в начале июня все бомбардировщики Ту-160, ранее базировавшиеся на аэродромах Белая (Иркутская область) и Оленья (Мурманская область), покинули эти базы. Согласно данным, два самолета были переброшены в Анадырь (Чукотка), три — в Елизово (Камчатка), еще три разместили на аэродроме Борисоглебское в Татарстане.

Также с базы под Мурманском вылетели 11 бомбардировщиков Ту-22М3 и все Ту-95МС.

На спутниковых снимках видны пустующие аэродромы. Источник: AviVector

Эти самолеты были переброшены на авиабазы Украинка (Амурская область), Энгельс-2 (Саратовская область), Борисоглебское (Татарстан) и в Моздок (Северная Осетия), который ранее почти не использовался российскими военными, пишет OSINT-проект AviVector.

По мнению старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований Джастина Бронка, размещая стратегическую авиацию на удаленных аэродромах, в том числе на Дальнем Востоке, Москва стремится «снизить риск новых атак украинских беспилотников», пишет Daily mail.

Напомним, после атаки 1 июня Генштаб заявил об уничтожении 41 российского самолета.