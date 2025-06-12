«Шахедная» атака на Краматорск: увеличилось количество пострадавших в результате удара россиян

В результате «шахедной» атаки на Краматорск 11 июня увеличилось количество пострадавших. Таким образом, от действий российской армии получили ранения два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорского городского совета.



«Мужчина 1974 года рождения получил минно-взрывную травму, множественные непроникающие огнестрельные ранения», — говорится в сообщении.



В ведомстве уточнили, что пострадавший получил помощь врачей, мужчина находится на амбулаторном наблюдении у травматолога.



Что касается другого пострадавшего, то он находится в медицинском учреждении.



Ранее мы писали, что 11 июня около 02:30 два БПЛА «Шахед» атаковали город Краматорск Донецкой области. В результате обстрела ранения получил один человек. Пострадавшего госпитализировали с минно-взрывной травмой.