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Сигнализирует о приближении дронов. На прифронтовой территории установили первый светофор

12 июня 2025, 16:34

Сигнализирует о приближении дронов. На прифронтовой территории установили первый светофор

Установили первый светофор на юге. Фото: Сергей «Флеш» Бескрестнов Установили первый светофор на юге. Фото: Сергей «Флеш» Бескрестнов

На прифронтовой территории, на юге Украины был установлен первый светофор, который сигнализирует об угрозе российских дронов. Об этом сообщил специалист в сфере радиотехнологий, военнослужащий и инженер Сергей «Флеш» Бескрестнов.

«Я рассказывал об этом во многих интервью и докладывал концепцию командованию ВСУ и вот кто-то сделал первый шаг. Пусть и маленький, но это только начало», — написал он.  

Военнослужащий уточнил, что российская армия обстреливает дронами гражданских и военных на глубину до 30-40 км.

По словам Бескрестного, именно такие светофоры в совокупности с зонами безопасности из сеток спасут жизни огромного количества людей.

Светофор для дронов имеет несколько функций — угроза беспилотников, предупреждение и «чистое небо». В соответствии с ситуацией, светодиоды засвечивают конкретное обстоятельства.



Ранее мы писали, что Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины отечественный беспилотный авиационный комплекс «Волыняка».

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