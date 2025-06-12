Сигнализирует о приближении дронов. На прифронтовой территории установили первый светофор

Установили первый светофор на юге. Фото: Сергей «Флеш» Бескрестнов

На прифронтовой территории, на юге Украины был установлен первый светофор, который сигнализирует об угрозе российских дронов. Об этом сообщил специалист в сфере радиотехнологий, военнослужащий и инженер Сергей «Флеш» Бескрестнов.



«Я рассказывал об этом во многих интервью и докладывал концепцию командованию ВСУ и вот кто-то сделал первый шаг. Пусть и маленький, но это только начало», — написал он.



Военнослужащий уточнил, что российская армия обстреливает дронами гражданских и военных на глубину до 30-40 км.



По словам Бескрестного, именно такие светофоры в совокупности с зонами безопасности из сеток спасут жизни огромного количества людей.



Светофор для дронов имеет несколько функций — угроза беспилотников, предупреждение и «чистое небо». В соответствии с ситуацией, светодиоды засвечивают конкретное обстоятельства.





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